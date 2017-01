FOTO: Jubilej novomeških mažoret

Foto: Robert Kokol/Foto Asja Novo mesto

Novomeške mažorete so ob 10. obletnici delovanja v soboto na OŠ Drska priredile nastop, na katerem so se pred skoraj polno dvorano predstavile vse skupine, medse pa so povabile tudi mažorete iz Krškega, Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, »sestavljeno godbo« in pa tudi t. i. veteranke oz. dekleta, ki so nekoč plesala z njimi.

Za fotografske utrinke s prireditve je poskrbel Robert Kokol iz Foto Asje, več o delu društva, njegovih uspehih in načrtih pa boste lahko prebrali v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

B. B.

