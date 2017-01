Ste zadovoljni z zimskimi službami?

18.1.2017 | 19:00

Ko je zapadel prvi sneg, so nam pristojni zagotavljali, da vozniki novega pravilnika o vzdrževanju cest skorajda ne bomo občutili, saj da bodo poskrbeli za čiščenje cest tako kot doslej. V praksi se je ob obilnejšem sneženju izkazalo, da temu povsod ni tako, saj smo tudi sami na terenu opažali, da za čiščenje cest ni poskrbljeno tako kot včasih. Zato smo znova pod drobnogled vzeli nekaj cestnih odsekov in spraševali, kako občine poskrbijo za čiščenje.

Podrobneje preberite v Dolenjskem listu, kjer poročamo tudi o odločitvi upravnega sodišča, ki je odločilo, da je črnomaljska županja, ko je zavrnila možnost referenduma o postavitvi centra za migrante, ravnala nezakonito.

Srečali smo se z 21. vinsko kraljico Slovenije Majo Žibert, ki nam je povedala marsikaj zanimivega o sebi, pogovarjali pa smo se tudi z Jožetom Slakom iz mirnopeške Strukture.

Naša novinarka se je odpravila v Dobovo in poizvedovala podrobnosti o usodi sprejemnega centra v Dobovi. Vse to v tiskani izdaji Dolenjskega lista, katerega uredništvo se bo v četrtek, 19. januarja, ob 18. uri mudilo v Gostilni Veselič v Podzemlju, kamor vabimo tudi vas. Ekipa bo z veseljem prisluhnila pripovedim naših bralcev in beležila težave, s katerimi se soočate ter jih po svojih močeh skušala tudi pomagati rešiti.

Ne pozabite, četrtek je dan, ko nagradimo najboljše in zadovoljimo najzahtevnejše bralce!