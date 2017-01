Zaradi velikega zanimanja razstavo v Nemčiji podaljšali

18.1.2017 | 12:00

Z odprtja razstave (Foto: Vesna Kotnik)

Novo mesto - Minuli petek so galeriji sodobne umetnosti Kunsthalle Ravensburg v Nemčiji odprli razstavo novomeškega vizualnega umetnika Uroša Weinbergerje Oase des Wusts/ Oaza zmešnjav. Razstava bi morala biti na ogled do 17. februarja, a so jo zaradi izrednega zanimanja in obiska podaljšali do 3. marca.

Razstavni prostor je velik 1000 m², umetnik pa je razstavil 31 olj na platnu večjih dimenzij iz obdobja 2009-2016 ter 70 risb različnih tehnik in dimenzij.

B. B.

Galerija