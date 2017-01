Čemas Stjepanovič: Sodišče o referendumu ni odločalo

Črnomelj - S črnomaljske občine so potrdili, da so v zadevi razpisa občinskega referenduma na pobudo Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini v ponedeljek prejeli sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije. Kot pravi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, je iz sodbe razvidno "da sodišče po vsebini ni odločalo o tem, ali referendum DA ali NE. Sodišče je ugotovilo postopkovne napake pri izdaji obvestila Civilni iniciativi proti migrantskemu centru v Beli krajini."

"Iz sodbe tako ne izhaja, da bi sodišče v konkretnem primeru dovolilo referendum. Zadevo še proučujemo, ravnali bomo v skladu z občinskimi in državnimi predpisi oz. zakoni," še sporoča županja (povezava na sodbo v zadevi Maja Kocjan proti Občini Črnomelj).

Čemas Stjepanovičeva je sicer ob zavrnitvi referendumske pobude sredi decembra lani pojasnila, da na občini menijo, da za referendum ni pravne podlage in da so pobudo zavrnili, ker ne gre za tematiko, ki bi bila v pristojnosti občine. Občinski svet zato o njej ne bo odločal, je dodala, civilna iniciativa pa se je na omenjeno zavrnitev pritožila.

Kot navaja sodba, je sicer sodišče tožbi črnomaljske civilne iniciative ugodilo in ugotovilo, da je bil izpodbijani decembrski akt, s katerim je občina oz. njena zastopnica županja zavrnila pobudo za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma o postavitvi migrantskega centra v občini Črnomelj, nezakonit.

Kot med drugim navaja sodba, izpodbijani akt nima nujno potrebnih sestavin, "zlasti v tem smislu, da nima izreka, v katerem bi bilo sploh odločeno o predmetu postopka in zahtevku". "Nima tudi nobene navedene pravne podlage, tako glede stališča, da gre za splošen akt, kot tudi glede navedbe, da gre za problematiko, ki ni v pristojnosti občine."

Kot je v ponedeljek sporočila predstavnica omenjene civilne iniciative in črnomaljska občinska svetnica (SDS) Maja Kocjan, je upravno sodišče v upravnem sporu Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini in črnomaljske občine 12. januarja razsodilo v prid iniciativi in tako dopustilo referendum o migrantskem centru v Beli krajini.

Med drugim je po njenih besedah menilo, da je pobuda za razpis referenduma ustavna pravica državljanov, da morajo o tem vprašanju odločati prebivalci in da se volja ljudi ne sme ignorirati.

