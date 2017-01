Stanko s predstavniki verskih skupnosti

18.1.2017 | 14:00

Vir fotografije: Občina Krško

Krško - Župan občine Krško Miran Stanko je danes s sodelavci gostil predstavnike verskih skupnosti v občini. Potem ko so si pod vodstvom župnika Ludvika Žagarja ogledali obnovljeno podružnično cerkev sv. Lucije na Senušah, je župan gostom predstavil delo in naložbe občine v letu 2016 in načrte za letošnje leto.

Na področju kulturne dediščine je občina v lanskem letu za obnove preko razpisa namenila nekaj več kot 37.600 evrov. Med drugim tudi za program konservatorsko-restavratorskih posegov na leseni plastiki stranskega oltarja sv. Fabjana v cerkvi sv. Jožefa na Trški Gori, za obnovo ostrešja zvonika podružnične cerkve sv. Lucije na Senušah, za prenovo lesenih konstrukcijskih delov sušilnega stolpa gasilskega doma v Krškem, za 6. fazo obnove fasade cerkve sv. Ruperta na Vidmu pa tudi za obnovo fasade cerkve sv. Križa na Armeškem.

Kot je pojasnil Stanko, je tudi v letošnjem proračunu na voljo 37.600 evrov za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v občini Krško, rok za prijavo je zaključen, prijavitelji pa bodo v kratkem obveščeni o prejetih sredstvih, so sporočili iz kabineta župana.

B. B.

Galerija