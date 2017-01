Adria Mobil nagrajena na stuttgartskem sejmu

19.1.2017 | 08:00

Avtodom serije Sonic (vir fotografije: Adria Mobil)

Novo mesto - Na mednarodnem stuttgartskem sejmu za turizem in prosti čas, ki poteka do nedelje, so podelili nagrade. Novomeško Adrio Mobil so v okviru Evropske nagrade za inovativnost nagradili za dva izstopajoča izdelka, so danes sporočili iz družbe.

Nagrado za notranje oblikovanje je dobil avtodom Adrie Mobil serije Sonic, v kategoriji celostne zasnove počitniške prikolice pa Adriina prikolica serije Aviva. Proizvajalci vozil za prosti čas se sicer potegujejo za nagrade v 14 različnih kategorijah.

Na sejmu v Stuttgartu se predstavlja Slovenija in več slovenskih družb, ta pa je v prvi vrsti namenjen najširši turistični ponudbi, vključuje pa tudi področje karavaninga. Prireditelji so letos razstavili več kot 850 avtodomov, počitniških prikolic in drugih vozil za prosti čas vseh evropskih proizvajalcev.

Sejem je znanilec prihajajoče turistične sezone, kot vsako leto pa prinaša prve napovedi o rezervacijah počitnic. Nemška zvezna dežela Baden Würtemberg, največja zunanjetrgovinska partnerica Slovenije, je tudi za turizem Slovenije izjemnega pomena, zato je njena prisotnost nujna, so ocenili v Slovenski turistični organizaciji (STO).

Slovenija se v okviru sejma CMT Stuttgart sicer predstavlja intenzivneje kot doslej. "Prisotnost Slovenije na turističnem sejmu je zelo pomembna za promocijo v Baden-Würtembergu, tako neposredno zainteresiranim za počitnice kot tudi v smislu sodelovanja med Slovenijo in to, za nas ob Bavarski ključno, nemško zvezno deželo," je ocenila vodja predstavništva STO v Nemčiji Majda Rozina Dolenc.

B. B.