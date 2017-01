Mrtev labod tudi pri Gazicah

19.1.2017 | 07:05

Včeraj ob 17.02 je pri Gazicah, občina Brežice, dežurni delavec veterinarsko-higienske službe izvlekel mrtvega laboda iz struge potoka.

Dimniška požara

Sinoči ob 19.10 so v naselju Jerman Vrh, občina Škocjan, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Škocjan in Bučka so goreče saje pogasili, očistili dimnik in pregledali ostrešje.

Ob 19.02 so v Velikih Črešnjicah, občina Ivančna Gorica, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Posredovali so gasilci PGD Šentvid pri Stični, ki so počakali, da so saje dogorele, ter očistili in pregledali dimnik.

S helikopterjem v UKC

Ob 16.21 je dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Policije iz Črnomlja prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Onemogel v stanovanju

Ob 12.59 so na Tavčarjevi cesti v Grosuplju gasilci PGD Grosuplje odprli vrata stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba. Zdravnik iz ZD Grosuplje je osebo oskrbel, reševalci NMP Ljubljana pa so onemoglo osebo odpeljali v UKC Ljubljana.

Voda v hiši

Ob 10.17 je na Kajuhovi ulici v Ivančni Gorici v stanovanjski hiši iztekala voda. Posredovali so gasilci PGD Ivančna Gorica, ki so zaprli glavni ventil in preprečili nadaljnje iztekanje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško okolica na območju TP Tršlavec izvod Žabkar med 8.15 in 10. uro, na območju nadzorništva Mokronog na območju TP Škovec in Škovec dolina med 8. in 12. uro ter na območju nadzorništva Brežice, na območju TP Apnence, Brezje Ponikve in Žakovc med 10. in 12. uro.

