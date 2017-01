Pravi karakter pokazali šele v zadnji minuti in zmagali

19.1.2017 | 08:45

Koper - Košarkarji Sixt Primorske so še 38 sekund do konca rednega dela srečanja proti Krki sinoči vodili s šestimi točkami razlike, nato pa je Novomeščanom uspel preobrat. V podaljšku so imeli več moči sedemkratni državni prvaki, ki so zabeležili dvanajsto zmago v tej sezoni. 15. krog Lige Nova KBM se bo nadaljevalo jutri.

Kot so sporočili iz KZS, so košarkarji Krke po neverjetnem preobratu v zadnjih sekundah rednega dela prišli do šeste zaporedne zmage v Ligi Nova KBM in se hkrati Sixt Primorski oddolžili za minimalni poraz na prvi tekmi v Novem mestu. Novomeščani so se z izkupičkom 12:3 po nepopolnem 15. krogu prebili na vrh razpredelnice.

Trener Aleksander Sekulić in igralci Sixt Primorske bodo še dolgo žalovali za zapravljeno priložnost. Tekmec je bil večkrat v izgubljenem položaju, potreben je bil le zaključni udarec. Prvič v 35. minuti, ko so imeli prednost 77:64. Ta jim ni zadostovala, saj v naslednjih petih minutah niso dosegli koša iz igre, tako da se je Krka z delnim izidom 13:2 približala na 79:77.

Drugič so bili gostje v izgubljenem položaju 56 sekund pred koncem, ko je semafor kazal rezultat 85:78. A najboljši igralec Krke Marko Luković (18 točk, 9 podaj, 8 skokov) je iz nemogočega položaja zadel trojko upanja. Še vedno pa je imela Sixt Primorska 38 sekund pred iztekom rednega časa prednost šestih točk (87:81). Sledil je niz neverjetnih napak in dve ukradeni žogi Matica Rebca, ki sta Krki omogočili izenačenje na 87:87. Domači so vseeno krenili v zadnji napad za zmago, toda poskus prvega strelca tekme Troyja Franklina (26 točk, trojke 6:9) ni našel cilja.

Gostitelji so bili v podaljšku v šoku, gostje pa so darilo vzeli in iz Kopra odnesli dve točki, ki bi jih domači bolj potrebovali v boju za uvrstitev v Ligo za prvaka.

V 16. kolu Krko doma čaka derbi z Rogaško (25. januarja), Sixt Primorsko pa gostovanje na Polzeli (30. januarja).

Aleksander Sekulič, trener Sixt Primorske: "Čestitke Krki za zmago, čeprav smo si jo veliko bolj zaslužili. Igrali so vseh 40 minut, mi pa zaključili po 39 minutah in pol. V zadnjih trenutkih tekme smo zmrznili, ukvarjali smo se z osnovnimi rečmi, s katerimi se ne bi smeli. Tekmo bi morali mirno pripeljati do konca. To je stvar, na kateri bomo morali še delati. Kar se pa tiče celotne tekme, smo igrali tako, kot smo se dogovorili. Tako v napadu kot v obrambi so fantje naredili tisto, kar se od njih pričakuje. Na koncu smo malce tudi nezasluženo morali priznati premoč tekmecu. Kar se tiče novinca v ekipi, Ćapinu moramo dati čas, da se uigra, spozna ekipo in potem bo vse skupaj lažje."

Dejan Mihevc, trener Krke: "Čestitam fantom za težko prigarano zmago. Vsekakor pa ne moremo biti zadovoljni s samo igro, z izjemo samega začetka in pa definitivno zadnje minute, ko smo pokazali pravi karakter. Uspeli smo izničiti šest točk zaostanka in tekmo pripeljati v podaljšek, kjer smo zmagali. Če bi zmagala Primorska, ne bi bilo nezasluženo, saj so prikazali dobro igro. Želim jim dobrih iger in sreče v nadaljevanju prvenstva."

Sixt Primorska - Krka 93:98 (16:20, 48:38, 66:56, 87:87)

* Dvorana Bonifika, gledalcev 350, sodniki: Zupančič, Grbić (oba Ljubljana), Škrbec (Kranj).

* Sixt Primorska: Radulović 8, Sanadze 8 (3:4), Zadnik 6 (1:2), Petrović 5 (3:4), Kosi 11 (4:5), Zupan 4 (1:2), Franklin 26 (6:9), Ćapin 6 (1:3), Morina 12 (4:4), Gajić 7.

* Krka: Rebec 4 (2:5), Curry 17 (3:5), Kastrati 2, Rojc 12 (5:6), Kužnik 4, Jukić 11 (2:4), Dimec 8, Bunić 11 (3:4), Elliott 11 (5:7), Luković 18 (8:10).

* Prosti meti: Sixt Primorska 23:33, Krka 28:41.

* Met za tri točke: Sixt Primorska 12:32 (Franklin 6, Sanadze, Zadnik, Kosi, Zupan, Ćapin, Gajić), Krka 6:23 (Curry 2, Luković 2, Jukić, Rojc).

* Osebne napake: Sixt Primorska 29, Krka 27.

* Pet osebnih: Kastrati (33.), Kosi (34.), Petrović (40.), Rojc (41.), Gajić (45.).

Izidi 15. kroga košarkarske lige Nova KBM:

- petek, 20. 1.:

19.00 Terme Olimia - Portorož

- sobota, 21. 1.:

19.00 Rogaška - Tajfun

19.00 Šenčur GGD - Zlatorog

- petek, 27. januar:

20.00 LTH Castings - Hopsi Polzela

- sreda, 8. februar:

20.00 Union Olimpija - Helios Suns

Lestvica:

1. Krka 15 12 3 1263:1107 27

2. Union Olimpija 15 11 4 1228:1101 26

3. Zlatorog Laško 14 11 3 1118:1009 25

4. Rogaška 14 10 4 1123:982 24

5. Hopsi Polzela 14 9 5 1146:1070 23

6. Sixt Primorska 15 8 7 1203:1102 23

7. Helios Suns 13 8 5 974:886 21

8. Tajfun 13 7 6 918:938 20

9. Šenčur Ggd 14 5 9 1028:1050 19

10. Terme Olimia Podčetrtek 14 2 12 989:1092 16

11. LTH Castings 15 1 14 992:1354 16

12. Portorož 14 1 13 964:1255 15

