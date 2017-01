Marjan Manček razstavlja v Krki

19.1.2017 | 13:00

Marjan Manček

Novo mesto - V Galeriji Krka v Novem mestu je na ogled razstava Smrekarjevega nagrajenca za življenjsko delo ilustratorja Marjana Mančka, novomeškega rojaka, ki je v štirih desetletjih ustvaril izjemen opus, s katerim se je prav gotovo dotaknil vsakega izmed nas ne glede na obdobje življenja. Njegove ilustracije v knjigah, kot so Mojca Pokrajculja, Pedenjped, Zlata ribica, Peter Klepec, Kozlovska sodba v Višnji Gori in Kraljična na zrnu graha, so postale kultne.

Kdo od nekoliko starejših se ne spomni njegovih ilustracij iz Preglove Odprave zelenega zmaja, ki še danes v osnovi šoli spada v železni repertoar nabora knjig za domače branje. Pa tudi če omenjenim dodamo legendarne Hribce, še daleč nismo zaokrožili niti najožjega izbora del iz njegovega bogatega opusa, ki obsega skoraj trideset avtorskih knjig in slikanic, prav toliko stripov in še sedem avtorskih filmov. Zelo zaželen je tudi kot ilustrator del številnih slovenskih pesnikov in pisateljev, med drugim Toneta Pavčka, Slavka Pregla, Nika Grafenauerja, Borisa A. Novaka, Daneta Zajca, Leopolda Suhadolčana, Ferija Lainščka in drugih.

Za razstavo v Galeriji Krka je Marjan Manček izbral ilustracije, v katerih tako ali drugače nastopajo živali, ki pri njem pogosto prevzemajo človeške lastnosti in vloge. Likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe, ki je Mančka na odprtju razstave tudi predstavila občinstvu, ga je takole označila: "Za priznanega mojstra knjižne ilustracije, ki zna otrokom in odraslim bralcem likovno obogatenih besedil pred oči pričarati živo zgodbo in zabavne like, sta značilna posebna oblika humorja in čvrsto risarsko izhodišče. Je izjemen pripovedovalec zgodb s pretanjenim smislom za humor ter prefinjenim in ustvarjalnim pogledom na jezik. V njegovih stripovskih zgodbah se srečamo z natančno oblikovanimi glavnimi junaki, ki se različno znajdejo v različnih situacijah, predvsem pa so radovedni raziskovalci časa in prostora, ki jih obdaja."

Marjan Manček je rojen Novomeščan, tu je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo, sem se še vedno rad vrača. Po gimnaziji se je vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomiral iz angleščine in zgodovine, a je za katedrom zdržal le nekaj mesecev, po letu dni na mestu urednika mladinskega tiska pri založbi Borec pa se je odločil za svobodni poklic in je 35 let delal kot karikaturist, ilustrator in filmski animator.

Več o razstavi in Marjanu Mančku v aktualni številki Dolenjskega lista.

I. Vidmar

Galerija