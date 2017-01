Vipap Videm v kratkem v ponovno prodajo

19.1.2017 | 11:20

Pod vodstvom predsednice uprave Jožice Stegne nameravajo v Vipapu Videm znižati delež izdelave časopisnega papirja, ki predstavlja več kot 85 odst. celotne proizvodnje, in zvišati delež ovojno-embalažnega in grafičnega papirja. (Foto: A.K., arhiv DL)

Krško - Za nadaljevanje poslovanja družba Vipap Videm Krško, ki že vrsto let posluje v rdečih številkah, nujno potrebuje vlagatelja. Zato se bo v kratkem začel vnovični prodajni postopek. Na prihajajoči skupščini družba načrtuje znižanje osnovnega kapitala za več kot 30 milijonov evrov, danes poroča Dnevnik.

Eden največjih slovenskih proizvajalcev papirja Vipap Videm Krško se ne more in ne more izkopati iz rdečih številk. Družbo, ki je že od leta 1996 v lasti češke države, poskuša tamkajšnje ministrstvo za finance že nekaj časa zaman prodati. Po letu in pol pogajanj z bankami in kreditodajalci je bil decembra lani podpisan sporazum o prihodnjih korakih finančnega prestrukturiranja. Toda za nadaljevanje poslovanja družba potrebuje investitorja, postopki v tej smeri pa se bodo letos nadaljevali, so za Dnevnik povedali v Vipapu Videm Krško. To pomeni, da se bo v kratkem začel vnovični prodajni postopek.

Čehi naj bi po navedbah omenjenega časnika na skupščini konec januarja odločali o znižanju osnovnega kapitala z 78,4 na 45,7 milijona evrov. Po pojasnilih Vipapa Videm bodo kapital znižali zaradi računovodskih usmeritev in nakopičene izgube, osnovni kapital, ki ga bodo ohranili, pa predstavlja, upoštevaje poslovanje in dejavnost, zadosten obseg.

Lani je Vipap Videm ustvaril 90,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za slaba dva odstotka več kot leto pred tem. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki kaže, koliko sredstev družbi ostane za investicije, dividende in plačilo dolgov ter obresti, je ostal na relativno nizkem nivoju in je znašal manj kot tri milijone evrov. Izguba v višini 5,4 milijona je bila lani nekoliko nižja kot leta 2015, ko je znašala šest milijonov evrov, je med drugim še objavil Dnevnik.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Lojze S izdelavo časopisnega papirja pač ne boste zaslužili. Preglej samo prijavljene komentatorje