CI: Na potezi je županja

19.1.2017 | 12:10

Črnomelj - Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini oz. njena predstavnica Maja Kocjan je danes ponovila svoje stališče o odločbi Upravnega sodišča, ki je – kot smo poročali včeraj- precej drugačno od stališča črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič.

»Upravno sodišče RS je odločilo, da morajo postopki za referendum potekati naprej in da je županja delovala nezakonito. Zapisalo je tudi, da Občina Črnomelj pobude za referendum ni zavrnila kot neutemeljene, temveč kot nedopustne,« je danes zapisala Kocjanova in nadaljevala: »Naslednji koraki so na strani županje, kjer pa lahko na podlagi njene včerajšnje izjave upravičeno domnevamo, da namerava v nadaljnjih postopkih spet storiti vse, da se referendum prepreči. Pri občinskem referendumu gre predvsem za ljudsko voljo in predstavlja temeljno pravico vseh občanov in občank. V kolikor bi se ta volja ljudstva želela upoštevati, bi se referendum nemudoma dopustil in ne namerno preprečeval po vsem možnih poteh. Nad tem smo v CI ogorčeni in menimo, da mora županja za svoja nezakonita dejanja prevzeti odgovornost ter upoštevati voljo vseh udeležencev protesta, podpisnikov peticije in podpisnikov pod pobudo za referendum.«

Kocjanova je medijem še sporočila, da se ji di zanimivo, da »je županjo zastopal odvetnik Tilen Hrastnik, ki je hkrati tudi zastopnik za begunce in migrante. Tukaj se v CI sprašujemo, koga županja dejansko ščiti. So to begunci in ilegalni migranti ali občani, ki so svojo voljo izrazili na protestu, v peticiji in pobudi za referendum.«

M. M.