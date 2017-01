Več kot 200 družin s stanovanjskim kreditom plačuje cenejši vrtec

19.1.2017 | 14:05

Če stanovanjsko vprašanje rešujete s kreditom, lahko uveljavite nižje plačilo vrtca na območju MO Novo mesto. (Foto: BDG, arhiv DL)

Novo mesto - Občinski svet Mestne občine Novo mesto je oktobra lani, kot smo poročali, potrdil znižanje plačila vrtca za družine, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem na območju MO Novo mesto. Sklep staršem s stanovanjskimi krediti omogoča dodatno znižanje plačila vrtca za en dohodkovni razred, razliko krije občina. Nižje plačilo uveljavlja že 210 upravičencev, so danes sporočili iz novomeške občine.

Po trenutnih podatkih nižje plačilo vrtca zaradi stanovanjskih kreditov, kot omenjeno, uveljavlja 210 staršev oziroma družin, in sicer iz vrtca Stopiče 14 (v skupni višini 390,21 evra), Cicibana 102 upravičeni vlogi (v skupni višini 2.950 evrov), Brusnice 10 (v skupni višini 239,06 evra), Ringa raja 13 (v skupni višini 490 evrov) in Pedenjpeda 71 družin (v skupni višini 2.030,11 evra).

Starši otrok, za katere MO Novo mesto krije del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program v javnih vrtcih ali vrtcih s koncesijo na območju novomeške občine, ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno glede na dohodkovni razred, ki ga določi center za socialno delo (CSD), in sicer od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda. Vrtec tako na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, ki jo prejmejo starši, obračuna en plačni razred manj. Razliko krije občina. Nižje plačilo vrtca velja za enega otroka. Če je v vrtec vključenih več otrok iz iste družine, nižje plačilo velja za najstarejšega otroka.

Vlagatelj mora sočasno, ko na CSD vloži vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, vrtcu, v katerega je otrok vključen, posredovati podpisano izjavo, da uveljavlja nižje plačilo zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema. Če je otrok že vključen v vrtec, izjavo izpolni in vrtcu posreduje naknadno.

Vlogi morajo starši priložiti naslednja dokazila:

• namensko kreditno pogodbo za stanovanjski kredit,

• kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Novo mesto ali izpisek iz zemljiške knjige oziroma v primeru novogradnje kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnine (parcele) ali izpisek iz zemljiške knjige in pravnomočno gradbeno dovoljenje, oziroma v primeru rekonstrukcije stanovanjske hiše - pravnomočno gradbeno dovoljenje, v obeh primerih izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, vse na območju Mestne občine Novo mesto,

• potrdilo banke o odplačevanju kredita (potrebno priložiti pri vsakokratni izdaji odločbe pristojnega centra).

Z občine so danes spomnili še na druge ugodnosti, ki jih omogočajo vrtčevskim staršem: Starši lahko uveljavljajo še splošno znižanje, ki znaša za otroke v prvem starostnem obdobju 10 odst, za otroke v drugem starostnem obdobju pa 8 odst. cene programa vrtca; prav tako lahko novomeški starši uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra (rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca; za rezervacijo s tega naslova starši plačajo le polovico njim določenega plačilnega razreda, razliko doplača občina); v primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni (nad 30 dni), pa lahko starši uveljavijo rezervacijo zaradi bolezni in plačajo za čas odsotnosti le 30 odst. njim določenega plačilnega razreda.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 6h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni anka Več kot 1500 družin pa plačuje višje cene vrtca kot pred tem. Vsi v občini Novo mesto pa plačujemo bistveno višje davke in bistveno višje položnice. 6h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni občan Res velikodušno od občine. 6000 EUR več za nekatere otroke. Stroške za zabavo na Komunali so pa baje omejili na 82,5 EUR/osebo in naj bi ne presegla 40.000 EUR. Da ne govorimo o milijonih EUR za razne zabave, protokol, svetovanja, študije, in druge dejavnosti katere izvajajo zavodi povezani z županom in njegovimi priskledniki. Preglej samo prijavljene komentatorje