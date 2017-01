Na predzadnjih Zimskih kratkočasnicah v gosteh brata Plut

19.1.2017 | 17:50

Metlika - Na včerajšnjih, predzadnjih Zimskih kratkočasnicah v tej sezoni, je v metliškem hotelu Bela krajina Mirjam Bezek Jakše gostila Tonija in Slavka Pluta iz Semiča, sinova legendarnega ljudskega pevca in godca na bršljanov list Tončka Pluta z Mladice pri Semiču. Seveda se gosta nista mogla izogniti spominu na očeta. O njem sta povedala kar nekaj anekdot.

Pripovedovala sta tudi o svojem življenju, povezanem predvsem z igranjem na diatonično harmoniko. Pa o svojem delu na humanitarnem področju, sodelovanju pri nekdaj odmevnih pustovanjih Semiških gusarjev, ki so trenutno na odprtem morju, spominski hiši njunega očeta na Mladici in vsem, s čimer se ukvarjata danes, ko meh diatonične harmonike ne raztegneta več tako pogosto kot nekdaj. Pa o otrocih in vnukih, ki v glavnem tudi stopajo po glasbeni poti. Da pa Toni in Slavo še nista za v staro šaro, sta dokazala tudi na Zimskih kratkočasnicah, saj sta z veseljem zaigrala na svoji harmoniki.

V sredo, 25. januarja, bodo ob 18. uri v hotelu Bela krajina zadnje Zimske kratkočasnice v tej sezoni. Matjaž Rus bo v goste povabil direktorja uprave podjetja Kolpa Mirjana Kulovca.

Besedilo M. J., fotografije: M. J. in M. Rus

Galerija