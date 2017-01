Tudi OZS proti dvigu minimalne plače

20.1.2017 | 10:10

ilustrativna slika (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Ljubljana - V OZS so pred danajšnjo sejo Ekonomsko-socialnega sveta, na kateri bodo socialni partnerji obravnavali tudi točko o uskladitvi minimalne plače, poudarili, da se s predlogom sindikatov za dvig minimalne plače za pet odstotkov ne strinjajo. Glavni razlog za nasprotovanje je visok strošek plač v Sloveniji, so sporočili.

"V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) že ves čas opozarjamo, da mora vlada na področju plač slediti politiki, ki bo vzpostavila bolj normalno razmerje med bruto in neto plačami. Zviševanje minimalne plače, kot ga poznamo pri nas, pa predstavlja le višanje stroškov dela in posledično manjšo konkurenčnost, še zlasti v primerjavi z državami nekdanje Jugoslavije, s katerimi tekmujemo na evropskem trgu," so obrazložili.

Država bi, kot so nadaljevali, pri mini davčni reformi lahko upoštevala njihov predlog in bi namesto prestrukturiranja pripravila celovite ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti ter se lotila tudi sprememb na področju plač oz. stroškov dela v nižjih plačilnih razredih. Tako bi zagotovila povišanje neto prejemkov tudi v največjem delu realnega sektorja.

Sindikati so predlagali, da se minimalno plačo januarja v okviru redne uskladitve ob upoštevanju več kazalnikov zviša za pet odstotkov na 630 evrov neto. Kot so izpostavili, je krize konec in se mora okrevanje pokazati tudi v denarnicah tistih, ki morajo kljub trdemu delu pomoč za preživetje iskati pri humanitarnih organizacijah.

Proti zvišanju minimalne plače so se že opredelili v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in v Združenju delodajalcev Slovenije (ZDS). V GZS so poudarili, da bi dvig lahko povečal brezposelnost, delo na črno in prekarizacijo, v ZDS pa, da z zvišanjem pridobi predvsem država.

Minimalna plača se je nazadnje uskladila predlani. Od tedaj znaša 790,73 evra bruto oz. 604,35 evra neto. Če bi ministrstvo tudi letos upoštevalo le rast cen življenjskih potrebščin, bi se minimalna plača letos zvišala za 0,5 odstotka oz. malenkost manj kot štiri evre bruto na 794,68 evra bruto, je poročala STA.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 2h nazaj Oceni komunistična doktrina Logika vseh komunističnih vlad tudi slovenske je pobrati čim več davkov. Ministri vehementno obljubljajo večje plače saj morajo te tako in tako zaslužiti drugi. Če so večje plače pa bo tudi več prilivov. 2h nazaj Oceni komunistična doktrina Je pa nazoren podatek, da morajo ravno v "državnih službah" mladi delati brezplačno.Modelov tega suženjskega dela je več. Vse pa na račun tega, da se privilegiranci v državnih službah mastno gojijo. 2h nazaj Oceni komunistična doktrina Kako pokvarjeni ljudje nam vladajo je tipičen primer včerajšnjega govoričenja ministrice, ki je nakladala, kako naj bi od plače v zdravstveno blagajno plačevali 27 EUR/mesec. Ni pa povedala, da se od povprečne plače že sedaj plačuje v zdravstveno blagajno ca. 210 EUR/mesec. Torej čista demagogija privilegirancev, ki še nikoli v življenju niso zaslužili za plačo katero prejemajo. 1h nazaj Oceni gospodarstvenik OZS in GZS naj se ukineta in to takoj. Namesto da bi bili instituciji ki bi se borili za delovne ljudi in pritiskali na državo d ase ukine bruto II in za to isplača neto višji ze bokslajo za 9 € sramota d apredstavljajo gospodarstvo in naj zaprejo gofle in Milić ki je že 20 let na GZS pa ni naredu nič kot gofla in tolče prazno slamo o OZS s epa vidi ko ni obveznega članstva d aso berači. Preglej samo prijavljene komentatorje