Župani opozorili na državno zapostavljanje

20.1.2017 | 09:10

Posavski župani Franjo Debelak, Ivan Molan, Ladko Petretič, Srečko Ocvirk, Miran Stanko in Tomaž Režun Foto: M. L.

Malkovec - Država si vse bolj prilašča odločanje, in ko tako upravlja v imenu državljanov, deli javni denar tako, da zapostavlja podeželje. To je bila ena od ugotovitev, ki so jo župani posavskih občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica Franjo Debelak, Ivan Molan, Ladko Petretič, Miran Stanko, Tomaž Režun in Srečko Ocvirk izrazili na včerajšnji skupni konferenci za novinarje v Vinskem dvoru Deu na Malkovcu.

Čeprav je za občine na voljo vse manj denarja, kot so poudarili župani, lokalne skupnosti pripravljajo načrte za naložbe in naložbe uresničujejo.

Prevladujejo vlaganja v ceste in parkirišča ter komunalno opremo, ponekod, npr. v Bistrici ob Sotli, hitijo z vzpostavljanjem visokozmogljivega komunikacijskega omrežja, Kostanjevica na Krki usmerja denar med drugim v reševanje perečega problema, varovanje pred poplavami. Brežice čaka drago popravilo znamenitega železnega mostu, v Krškem gradijo most čez Savo, v Radečah se lotevajo velikega zalogaja, celovite ureditve varne poti v šolo. V tej občini jim je zdaj lažje kot v zadnjih letih, ker so gospodarsko trdnejši, kar je župan danes opisal z besedami. »Papirnica Radeče dela – ponosen sem na to.«

Občine v večini stavijo na turizem, med vsemi šestimi zdaj najbolj Sevnica, ki zaradi ameriških volitev postaja svetovno zanimiva. Brežice se v turizmu počutijo močne drugače. Po številu obiskov turistov in turističnih nočitev so v slovenskem vrhu. V Brežicah deluje fakulteta za turizem, katere navzočnost tudi daje pečat kraju.

Naj dodamo, da je krška občina prejela sodbo krškega okrožnega sodišča, s katero ji je to pritrdilo v sporu z državo zaradi plačila obveznosti, ki jih predvideva protokol o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke (NSRAO). Država mora tako občini plačati nekaj manj kot 3,38 milijona evrov, sodba pa še ni pravnomočna.

