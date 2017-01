V Ribnici so razočarani nad odločitvijo Yaskawe

Ribnica - Župan občine Ribnica Jože Levstek je na včerajšnji novinarski konferenci spregovoril o odločitvi uprave japonskega koncerna Yaskawa o izbiri lokacije za postavitev novega obrata za izdelovanje robotov izven meja občine Ribnica. »Razočarani smo nad odločitvijo. Ta je precej različna od tistega, kar smo pričakovali in za kar smo si prizadevali,« je poudaril župan.

»Sprejeti moramo, da so bili na koncu odločilni dejavniki, na katere nismo imeli vpliva, in da smo tekmovali s tekmeci, ki jim država s subvencijami in olajšavami zagotavlja konkurenčno prednost,« je dejal.

»V pogajanjih in pogovorih z lastniki ter predstavniki potencialnega vlagatelja smo po najboljšem vedenju in zmožnostih zastopali interese občank in občanov s ciljem, da ponudimo vlagatelju kar največ, v zameno pa pritegnemo naložbo širšega pomena, ki bi zagotovila dobre nadaljnje obete za Ribnico,« je v vabilu na novinarsko konferenco zapisal župan Levstek. Povedal je, je občinski svet zato sprejel sklep, s katerim so vlagatelja oprostili plačila komunalnega prispevka v ocenjeni višini pol milijona evrov. Občina se je poleg tega tudi zavezala, da bo na območju industrijske cone Lepovče, kjer je bila predvidena gradnja, na svoje stroške premaknila pot proti Francetovi jami in zemljišče komunalno opremila. Poleg tega je občina tesno sodelovala z Upravno enoto Ribnica, ki je nudila dodatno pomoč in zagotovila, da bo izdala gradbeno dovoljenje v najhitrejšem možnem času.

»Kot odločilno se je izkazalo vprašanje zasebnih zemljišč in njihova cena,« je povedal. Kot je dejal, da so se maksimalno potrudili pri pridobivanju zemljišč. »Celotna Ribniška dolina je v lasti fizičnih oseb. Trgovanje z zemljišči je včasih precej težko,« je dejal in dodal, da je občina pomagala lastnikom in vlagatelju, da so dosegli dogovor o odkupu in podpisali predkupno pogodbo. Žal pa je bila dogovorjena cena 8 evrov za kvadratni meter za investitorje previsoka.

V Kočevju, kjer je večina zemljišč v državni lasti, naj bi jim, kot je povedal Levstek, občina ponudila zemljišča v industrijski coni po 5,8 evra za kvadratni meter. Poleg tega pa je bilo Kočevje v prednosti pred Ribnico tudi, je prepričan, zaradi programa Pokolpje, ki znižuje obremenitve plač in v katerega Ribnica, kot je dejal, čeprav so si zelo prizadevali, da bi jo vključili, zaradi vztrajanja pri pragu 17 odstotne brezposelnosti, ni vključena.

Čeprav razočarani, da se Yaskawa ni odločila, da bo svojo novo investicijo v Sloveniji zgradila v Ribnici, kjer sicer že ima dve svoji podjetji, pa so, kot je dejal župan, po drugi strani veseli, da investicija ostaja v kočevski-ribniški subregiji. »Zelo slabo za našo regijo bi bilo, če bi odšla v Mursko Soboto,« je dejal in dodal, da ima Yaskawa sedaj na Ribniškem veliko kooperantov, za katere je ugodno, tako kot sicer tudi kar zadeva možnosti zaposlovanja občanov ribniške občine, da bo novo Yaskawino podjetje v Kočevju, če se že niso odločili za Ribnico.

