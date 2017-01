Gorele saje in električni drog

20.1.2017 | 07:10

Včeraj ob 6.57 uri so v naselju Kremen, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško so požar pogasili in s termo kamero pregledali prostore in ostrešje. Obveščena je bila dimnikarska služba.

Ob 16.51 so na Tomšičevi cesti v Kočevju gorele saje v dimniku hiše. Gasilci PGD Kočevje so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali okolico dimnika s termo kamero in o dogodku obvestili pristojnega dimnikarja.

Zagorel drog električnega omrežja

Ob 14.43 je v bližini ceste med Malo in Veliko Loko v občini Grosuplje zagorel drog električnega omrežja. Požar so z gasilnimi aparati pričeli gasiti delavci elektro podjetja, dokončno pa so požar pogasili gasilci PGD Velika Loka, Žalna in Luče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto na območju TP nova šola Videm med 9. in 10. uro, na območju nadzorništva Mokronog na območju TP Bitna vas med 8. in 10.30 in na območju TP Čilpah med 11. in 13.30 uro ter na območju nadzorništva Sevnica na območju TP Brezovo Bukovje in Križe Boršt med 8. in 12. uro.

M. K.