VZMD bo sodno preveril odpravnino Trimovih malih delničarjev

20.1.2017 | 12:30

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je včeraj na Okrožno sodišče v Novem mestu vložilo predlog za sodni preizkus denarne odpravnine, ki jo je za male delničarje Trima pripravljen plačati lastnik. Poljski sklad Innova, ki ima v Trimu prek European Architectural Systems 97,56-odstotni delež, bo za delnico plačal 2,17 evra, je poročala STA.

Kot so sporočili iz VZMD, so tožbo vložili v imenu 100 delničarjev. Na decembrski skupščini Trima je sicer glavni delničar iztisnil 259 delničarjev družbe. Proti 2,17 evra odpravnine na delnico so na takratni skupščini glasovali vsi prisotni mali delničarji.

Predsednik VZMD Kristjan Verbič je na skupščini opozoril, da je ponujenih 2,17 evra na delnico manj od knjigovodske vrednosti delnice, kot izhaja iz cenitvenega poročila, ki ga je VZMD pridobil v sklopu priprav na skupščino. VZMD je že na skupščini napovedal izpodbijanje takšnega sklepa in sprožitev postopkov sodne preveritve primernosti denarne odpravnine.

"Naposled so se v VZMD odločili le za sprožitev sodne preveritve primernosti denarne odpravnine, ne pa tudi za izpodbijanje samega sklepa, saj so presodili, da bi izpodbijanje le zavleklo postopke ter izplačilo delničarjem - toliko bolj v luči ukinjanja registrskih računov pri KDD, kar bi številnim delničarjem otežilo in podražilo izplačilo odpravnin," so poudarili.

Glavni delničar je po pisanju STA skušal iztisniti male delničarje že konec avgusta lani, a je takrat predlog ravno zaradi nasprotovanj glede odpravnine umaknil. Tudi takrat je za delnico ponudil 2,17 evra.

Toliko je bila tudi cena za delnico v prevzemni ponudbi, ki se je iztekla junija lani in v kateri je poljski sklad pridobil še 0,12 odstotka delnic.

Innova je v lastništvo Trima vstopila decembra 2015, ko je delež kupila od konzorcija lastnikov oz. bank upnic, zanj pa neuradno plačala nekaj več kot 50 milijonov evrov. Kupnino je poravnala konec marca, v skladu s pogodbo pa prevzela tudi 30,7 milijona evrov dolga družbe.