Kaj vse se skriva v arhivih

20.1.2017 | 11:10

O času, ko so bili fotoaparati še zelo redki in se je ohranilo zelo malo fotografij, lahko veliko zvemo tudi z razglednic, čeprav so te, tako kot tale iz Novega mesta s preloma iz 19. v 20. stoletje, popisane tudi po prvi strani.

Novo mesto - Drevi ob 18. uri bodo v mali dvorani Dolenjskega muzeja v Novem mestu odprli razstavo Arhivi – zakladnice spomina, na kateri bodo na petindvajsetih panojih na ogled reprodukcije več kot 140 dokumentov, ki segajo od 9. stoletja do leta 1990.

Razstavo sta v sodelovanju pripravila Dolenjski muzej in novomeška območna enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana, ki pokriva območje Dolenjske in Bele krajine, nastal pa je v sodelovanju desetih območnih arhivov, ki hranijo skupno kar za 75 kilometrov arhivskega gradiva od devetega stoletja našega štetja pa do danes.

Razstavljeni eksponati oziroma njihove reprodukcije tvorijo zelo pisan in raznolik izbor najpomembnejših in najbolj zanimivih dokumentov slovenske preteklosti – od ostankov karolinškega rokopisa iz 9. stoletja, najstarejše v Sloveniji hranjene pergamentne listine, listin celjskih grofov in piranskega mestnega statuta iz leta 1307 ter zbirke privilegijev samostana Žiče pa rokopisa Jurija Dalmatina do poslednje volje Alme Karlin, dokumentov, ki razkrivajo, zakaj so sledili Jožetu Pučniku, in poročila o izidu glasovanja na plebiscitu leta 1990.

Na razstavi bo na ogled tudi izbor izvirnega arhivskega gradiva iz fondov in zbirk novomeške območne enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana ter Dolenjskega muzeja.

Organizatorji razstave poudarjajo, da, kot so zapisali, pri njej ne gre za predstavitev konkretne teme, obdobja, dogodka, procesa, osebnosti ali kraja, prav tako ni v ospredju določena zvrst arhivskega gradiva. Razstava namreč poleg najlepših in najpomembnejših dokumentov ponuja nekakšen prerez ali vzorec ohranjenega arhivskega gradiva. Izbor poleg lepote gradiva kot takega razodeva tudi ljudi različnih slojev, njihovo okolje in njihov čas, njihova hotenja, načrte, delo in dosežke pa tudi stranpoti.

I. V.