Med tovorom skritih pet Afganistancev

20.1.2017 | 13:00

Obrežje - Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je včeraj popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Turčije. Policisti, ki so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega dela vozila, so med tovorom našli skritih pet državljanov Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

Posredovali petintridesetkrat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so intervenirali v 35 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 113 klicev. Kot so poročali, so obravnavali tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda in v Brežicah zasegli avtomobil kršitelju cestnoprometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so tudi zaradi petih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih, s področja kriminalitete pa obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vloma in tatvin.

M. Ž.