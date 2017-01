S Čehi o svobodnem gibanju

Brežice, Praga - V okviru mednarodnega projekta Občuti svobodo vode so brežiški predstavniki projektnih partnerjev nedavno obiskali Prago, s čimer uresničujejo načrt, da bodo udeleženci projekta z letošnjim januarjem začeli projekt predstavljati po prestolnicah evropskih držav, ki sodelujejo.

Projekt Občuti svobodo vode namenjajo predvsem osebam s telesno ali duševno invalidnostjo. »Občina Brežice želi skozi projekt vzpostaviti boljšo dostopnost tako za javno športno kot za javno namestitveno infrastrukturo in postati občina prijazna invalidom. Občina Brežice s projektom uresničuje vizijo na področju evropskih vsebinskih projektov, ki jih financira neposredno Evropska Komisija,« so sporočili z občine Brežice.

V projektu sodeluje sedem partnerjev, poleg slovenskih občine Brežice, Fakultete za informacijske študije iz Novega mesta in društva Vilinski ključ iz Kranja še po en hrvaški, francoski, irski in češki partner.

Med omenjenim obiskom v Pragi so se Brežičani sestali s predstavniki čeških partnerskih organizacij. V pogovorih so ugotavljali, da projekt polno živi tudi pozimi, saj poleg redne tedenske vadbe za invalide pripravljajo projektno knjigo, razvijajo invalidom prilagojene fitnes naprave in pripravljajo izdelavo prvih prilagojenih SUP desk.

Brežiški predstavniki so v Pragi na srečanju s predstavniki partnerskih organizacij Pro rozvoj Šumavy in RVL 13 ocenili dosedanje delo in predstavili letošnje načrte. Češkim partnerjem so predali promocijsko gradivo in projektno razstavo, ki se bo v času trajanja projekta selila po različnih evropskih državah.

Med češkim obiskom so sogovorniki med drugim obiskali praški zimski športni kompleks in nekaj praških znamenitosti, kot so Karlov most, park in hrib Petřín., kjer so tudi razdeljevali promocijsko gradivo. »Prvo promocijsko pot je slovenska projektna ekipa zaključila v pobrateni občini Dobřany, kjer so se sestali z županom Martinom Sobotko in sodelavci ter predstavili aktualni projekt in vzpostavili temelje za prihodnje sodelovanje na področju evropskih projektov,« so sporočili iz Brežic.

Projektno ekipo so po brežiških navedbah sestavljali vodja projekta in podžupanja občine Brežice Katja Čanžar, koordinator projekta Jernej Agrež, predstavnici občine Brežice – direktorica občinske uprave Irena Rudman in sodelavka za stike z mediji Lavra Kreačič, direktorica Zavoda za podjetništvo, mladino in turizem (ZPTM) Brežice Mateja Gerjevič in vodja Centra za podjetništvo in turizem pri ZPTM Brežice Anja Antončič, predsednik odbora za proračun, finance in občinsko premoženje brežiškega občinskega sveta sveta Aleksander Gajski, dekan Fakultete za turizem Univerze v Mariboru Boštjan Brumen, v. d. direktorja Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj ter podjetnika in zunanja sodelavca projekta Aleksander Rožman in Mihael Kostevc.

