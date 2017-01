Dan šole na OŠ Dragotina Ketteja

Šolska himna

Novo mesto - V četrtek, 19. januarja, smo na osnovni šoli Dragotina Ketteja Novo mesto praznovali dan šole, ki smo ga posvetili slovenskemu pesniku in pisatelju Dragotinu Ketteju, po katerem naša šola nosi ime. Pesnik bi na ta dan imel 141. rojstni dan. Pripravili smo kratek kulturni program. Na začetku smo preko hudomušnega »Kettejevega repa«, avtorskega dela učiteljice Darinke Pirc, in v ta namen pripravljene projekcije obnovili znanje o omenjenem slovenskem literatu. V nadaljevanju programa so nam učenci ob recitacijah gibalno uprizorili dve Kettejevi pesmi: Metuljček ter Petelin in putka.

Kratko proslavo smo zaključili s prepevanjem šolske himne, avtorskim delom upokojene učiteljice Hede Kastelic, ki govori o tem, da sta na naši šoli »veselje in smeh doma«. Po proslavi smo si lahko ogledali tudi dve razstavi, povezani s pesnikom, in sicer razstavo ilustracij, ki so jih učenci ustvarili ob prebiranju Kettejevih pesmi in basni, ter razstavo pesnikovih del.

Kette je bil res velik literat, kot pravi naš »rep«. Spadal je v obdobje slovenske moderne, skupaj z Murnom, Cankarjem in Župančičem, s katerimi je v slovensko književnost vpeljal nove teme, motive, izraze in mišljenja.

S pesnikom sta povezana tako naša šola in kot tudi naše mesto. Ker je nekaj časa živel v Novem mestu, se tu zaljubil in napisal nekaj najlepših ljubezenskih verzov, se po njemu, poleg naše šole, imenuje tudi drevored in vodnjak na Glavnem trgu. Na naši šoli ob kulturnem prazniku zaposlenim in učencem podeljujemo Kettejeve nagrade za pomembne dosežke na področju kulture.

Vsako leto pa se na dan pesnikovega rojstva vsi zberemo v jedilnici, kjer ugasnemo luči in odpremo oči ter uživamo v izvirnih točkah, povezanih z njegovimi deli; od senčnih lutk do omenjenega »repa« in lutkovnih predstav ter se vedno znova čudimo, ko vidimo, kaj vse nam lahko s skupnimi močmi uspe... Kako prav je imel Kette, ko je v basni Mravlji ugotovil, da se z majhnimi koraki daleč pride.

