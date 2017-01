Skupni koledar vseh šestih držav projekta Erasmus+ je tu!

20.1.2017 | 14:20

Novo mesto - Skupni koledar partnerskih šol projekta Erasmus+, katerega del je tudi novomeška osnovna šola Center, je nastal s sodelovanjem vseh šestih držav projekta – Romunije, Poljske, Italije, Latvije, Turčije in Slovenije. To je bila po izboru skupnega logotipa projekta in oblikovanje vprašalnika o stereotipih že naslednja skupna naloga, ki smo jo vsi skupaj uspešno zaključili kmalu po novem letu.

Vsaka šola je prispevala po tri slike, izmed katerih smo z glasovanjem izbrali po dve iz vsake države, ki sta krasili po dva meseca koledarja. Tema letošnjega koledarja so običajni stereotipi, ki jih opazimo v posameznih državah in smo jih poskusili čim bolje predstaviti s sliko.

Učitelj Valter Rabič se je lotil naloge z učenci izbirnega predmeta likovno snovanje, delu pa se je pridružila tudi učiteljica Anka Zupančič z učenci 5. b razreda. Izmed vseh slik smo nato izbrali tri, ki smo jih poslali ostalim državam v končni izbor najboljših dveh.

Za končno izdelavo koledarja je bila zadolžena Slovenija in tako smo se na šoli pridno lotili naloge. Za ustrezno likovno izdelavo je poskrbel učitelj Valter Rabič, za tehnični del in končno obliko koledarja pa učitelja Srečko Skube in Mojca Saje.

Še bolj zanimivo pa je, da se v sklopu projekta že nestrpno pripravljamo na odhod v Romunijo, kamor bodo že naslednji teden na petdnevno gostovanje odšli trije učenci 9.a - David Kos, Domen Zupančič in Jan Zajc, ter učiteljica Anka Zupančič. Odpotovali bodo to soboto zvečer z mednarodnim avtobusom iz Ljubljane, vmes bivali pri gostiteljskih družinah, pridno delali in se družili s pestro mednarodno zasedbo, nazaj pa se bodo polni vtisov vrnili z letalom naslednjo soboto.

Mojca Saje

