Slovensko sadjarstvo na razpotju

20.1.2017 | 17:30

Na sadjarskem kongresu v Krškem je med drugim ministrstvo za kmetijstvo končno predstavilo načrt za povračilo škode po lanski pozebi, a roki, do katerih bo denar prišel na pravi naslov, še vedno niso povsem gotovi. (Foto: B. B.)

Krško - V Kulturnem domu Krško se je danes začel dvodnevni 4. Slovenski sadjarski kongres, katerega tema je slovensko sadjarstvo na razpotju. Na kongresu, ki sta ga pripravila oddelek za agronomijo ljubljanske Biotehniške fakultete in Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, sodeluje več kot 40 slovenskih in tujih predavateljev.

Po besedah predsednice kongresnega organizacijskega odbora Metke Hudina so navedeno temo izbrali, ker so v sadjarstvu potrebne spremembe in ker se v zadnjih letih v tej panogi srečujejo s padcem prihodkov pri jablanah, ki so v državi še vedno vodilna sadna vrsta. Pridelovalce sadja pa so hkrati prizadele naravne ujme in predvsem lanska pozeba.

Dodala je, da panogo dodatno slabi razdrobljenost pridelovalcev in velikokrat nezadosten pretok znanja med njimi in ustanovami.

Slovenski sadjarji se bodo na kongresu seznanili z novostmi s področja pridelave in predelave sadja ter z različnimi načini pridelave, prireditelji pa želijo hkrati začrtati njihovo novo organiziranost in spregovoriti o evropskih in državnih ukrepih. Posebej bodo poudarili tudi ustrezno kakovost pridelkov ter varstvo sadnih rastlin.

Na kongresu bodo predstavili 44 referatov in 13 plakatov, ki pokrivajo različne sadne vrste in tehnološke pristope, kongres pa je tudi ena od prireditev, s katero bodo obeležili letošnjo 70-letnico omenjenega oddelka za agronomijo, je še zapisala Hudinova.

B. B.