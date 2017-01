FOTO: Sevničani z linijo izdelkov First Lady, slovensko-ameriški večer pri Dolinšku

20.1.2017 | 19:25

Mojca Pernovšek je predstavila novo blagovno znamko First Lady.

Odprtje kavarne Graščakova hči.

Gostilničar Martin Dolinšek in kuharski mojster Jožef Oseli tik preden so prišli gostje.

Eden od krožnikov, ki ga bodo nocoj deležno gostje pri Dolinšku.

Sevnica - Danes ni zelo pomemben dan le za Donlada Trumpa, ki je 8. novembra lani zmagal na volitvah v ZDA in je danes prisegel kot 45. ameriški predsednik, temveč tudi za Sevničane, ki so ponosni na svojo rojakinjo Melanie Trump, predsednikovo soprogo.

Od danes do nedelje pripravljajo dogodke v okviru programa Dnevov odprtih vrat Sevnice in na ta način promovirajo svoje mesto (danes denimo je bilo v Sevnici več deset slovenskih in hrvaških medijskih hiš).

FIRST LADY

Druženje se je začelo z ogledom krajevnih znamenitosti s turističnimi vodiči, dogajanje pa se je nadaljevalo na gradu Sevnica, kjer je direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek predstavila turistično ponudbo in novo blagovno znamko First Lady (v slovenščini bi se ji reklo Prva dama), pod katero so združili najboljše, kar premorejo.

Med izdelki, ki nosijo to ime, najdemo: modro frankinjo, sevniško salamo, čaje, pralineje in grajsko kozmetiko.

Že prej so v Sevnici nastali tudi drugi produkti, ki so povezani z dejstvom, da prav dama izvira iz tega mesta, npr. v Kopitarni Sevnica copati z belim cofom (imenujejo se The White House), v slaščičarni Julija je zelo popularna tortica z imenom Melanija.

KAVARNA GRAŠČAKOVA HČI

Popoldne je vrata odprla tudi prenovljena grajska kavarna, ki se po novem imenuje Graščakova hči. Tam se že jutri obeta predstavitev domačega pivovarja Aljaža Papeža in nastop dueta Mary Jane. Nova najemnica prostorov v sevniškem gradu je Marja Kocbek, za programski del pa bo skrbela Janja Šašek. Mladi podjetnici je prišla podpret tudi nominiranka za Slovenko leta Marta Turk, ki je znana po tem, da pomaga ženskam na poti v svet podjetništva.

SLOVENSKO AMERIŠKI VEČER

Ob šestih zvečer je 120 gostov sedlo za mize gostišča Dolinšek na Vrhu pri Boštanju, kjer je Rotary klub Sevnica (temu predseduje prav lastnik omenjene gostilne Martin Dolinšek) pripravil dobrodelno kulinarično razvajanje ob inavguraciji novega ameriškega predsednika. Obeta se zanimiv in slasten slovensko-ameriški večer, gostje lahko na velikem platnu spremljajo dogajanje v ZDA, medtem ko jim strežejo jedi, ki so nastale pod taktirko znanega kuharskega mojstra Jožefa Oselija. Celoten izkupiček dogodka bodo namenili za nakup opreme v Zdravstvenemu domu Sevnica.

Vodenje po sevniškem gradu se obeta tudi jutri in v nedeljo, ko bo v vinogradu pod sevniškim gradom 8. Grajska rez.

Več o tem, kar se bo ta konec tedna dogajalo v Sevnici, pa v četrtkovi izdaji Dolenjskega lista.

Foto in tekst: Janja Ambrožič

