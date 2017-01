Mrtev labod v Krški vasi

20.1.2017 | 20:25

Foto: A. Ž., arhiv DL

Ob 11.58 so v Krški vasi Gasilci PGE Krško so ob 11.58 iz reke Krke v Krški vasi s pomočjo čolna pobrali mrtvega laboda in ga predali dežurnemu delavcu Veterinarsko higienske službe.

Eksplodiral plin

V ulici 11. novembra v Leskovcu pri Krškem je ob 12.18 eksplodiral plin v kleti stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGE krško, ki so opravili ogled objekta in izmerili koncentracijo plina. Uničena so vrata in okna na objektu.

Gorelo v zabojniku za smeti

Ob 13.22 je na Pionirski cesti v Leskovcu pri Krškem gorelo v zabojniku za smeti. Gasilci PGE Krško so požar pogasili. O škodi ne poročajo.

M. Ž.