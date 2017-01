Za odvzem predvidenih 113 medvedov in 10 volkov

Ljubljana - Vlada je na četrtkovi seji sprejela odlok o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017. Odlok predvideva odvzem deset volkov in 113 medvedov, od tega 93 z odstrelom in 20 zaradi izgub.

Odlok, ki ga je predlagalo ministrstvo za okolje in prostor, določa obseg selektivnega in omejenega odvzema medveda in volka iz narave, vključno z določenimi pogoji, ki natančneje opredeljujejo izjeme tega odvzema. Načrtovalsko obdobje zajema čas od 1. oktobra 2016 do 30. septembra letos, poroča STA.

Odvzem osebkov iz narave vključuje odstrel, izjemni odstrel, ujetje, preselitev, povoz ali vsako drugo izgubo osebka, ne glede na vzrok, ki je izgubo povzročil. Obseg odvzema je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije.

Odlok torej določa naravovarstveno varen okvir odvzema, pri izvajanju pa se po določenih pravilih prilagaja tistim oblikam smrtnosti, na katere nimamo vpliva, so pa pomembne za ohranjanje ugodnega stanja. To pomeni, da se morebitne večje naravne izgube odrazijo v zmanjšanem odstrelu na določenem območju, so pojasnili na vladi.

Ukrep temelji na strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije in stališču Zavoda RS za varstvo narave.

