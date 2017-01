Na javnih razpisih 262 tisočakov

Sevnica - Občina Sevnica je objavila javne razpise za sofinanciranje programov in projektov s področij družbenih dejavnosti, zdravstvenega varstva in sociale, kmetijstva in turizma v letu 2017, prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. februarja. Javni razpis s področja gospodarstva pa bo objavljen prihodnji teden.

Predmet javnega razpisa s področja športa so: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov ter delovanje športne zveze. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov s področja športa je 89.500 evrov.

Predmet javnega razpisa s področja kulture z okvirno vrednostjo 47.500 evrov so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju vokalne in instrumentalne glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, video in filmske dejavnosti. Še do 23. januarja 2017 je sicer odprt tudi javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo.

Razpis s področja mladinskih dejavnosti z okvirno vrednostjo 14.000 evrov zajema možnosti je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica. Predmet javnega razpisa s področja socialnega in zdravstvenega varstva je sofinanciranje programov in/ali projektov z obeh področij, okvirna višina razpoložljivih sredstev pa znaša 25.000 evrov. Za izvedbo turističnih prireditev v občini, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine, pa bo sevniška občna namenila 13.000 evrov razpisnih sredstev.

Občina Sevnica razpisuje tudi nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017. Za različne vsebine bodo namenili 73.000 evrov, so sporočili s sevniške občine.

