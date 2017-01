V Podzemlju zaključili s pogovorno-glasbenimi večeri Bilo je

Podzemelj - Včeraj se je v Gostišču Veselič v Podzemlju zaključila četrta sezona pogovorno-glasbenih večerov Bilo je, ki jih pripravljajo Toni Gašperič, Ljudska knjižnica Metlika in Gostišče Veselič. Tokrat je beseda tekla o dr. Niku Zupanič ali morda Županiču. O tem, kateri priimek je pravi, se je razvila polemika.

Gosta večera naj bi bila dr. Veronika Kralj Iglič, vnukinja dr. Nika Zupaniča, in dr. Aleš Iglič. Žal sta se opravičila zaradi bolezni, vnukinja pa je poslala dolgo pismo o spominih na svojega dedka, ki ga je prebirala direktorica Ljudske knjižnice Metlika Marta Strahinič. Sicer pa so prisotni iz ust Matjaža Rusa iz Knjižnice Metlika in direktorice Belokranjskega muzeja Andreje Brancelj Bednaršek izvedeli marsikaj zanimivega o dr. Zupaniču, ki je bil 1. decembra 1876 rojen v Gribljah. Bil je zgodovinar, antropolog, politik in še marsikaj, Belokranjci pa o njem zagotovo premalo vedo. Gostilničarka Andreja Drakulič Veselič pa je povedala, da so njeni starši kupili zemljišče, na katerem danes stoji gostišče, od sina dr. Zupaniča.

Toni Gašperič je že napovedal prireditev Bilo je za naslednjo sezono. Organizatorji bodo razpisali različne teme, ljudje, ki jim bodo te teme blizu oz. se dogodkov, povezanih z njimi, še dobro spominjajo, pa se bodo prijavili in pripovedovali o njih. Zagotovo bo zanimivo.

Tokratni večer je z igranjem na diatonično harmoniko popestrila Nikita Galuh Kapušin.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

