Gorelo v dimniku

21.1.2017 | 20:10

Leskovec pri Krškem - V Ulici Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem so ob 11.50 gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško in PGD Leskovec pri Krškem so požar pogasili, prezračili prostore, pregledali okolico dimnika s termo kamero in očistili kurilno napravo ter usmerjali promet zaradi gasilskih vozil parkiranih na cestišču, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

J. S.