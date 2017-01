V prvem nizu resno zapretili prvakom

22.1.2017 | 07:30

Novo mesto - Odbojkarji so po štiridesetih dneh odmora sinoči nadaljevali prvenstvene boje v prvi moški državni ligi. Novomeščani so imeli tokrat v gosteh državne prvake, ki so se morali predvsem v prvem pa tudi v tretjem nizu pošteno potruditi, da ni prišlo do presenečenja.

Gostje so večji del tekme odigrali z več igralci, ki sicer bolj grejejo klop kot igrajo, na igrišču, a tudi Krka je bila oslabljena, saj je igrala brez prvega libera Ožbalta pa tudi kapetan Luka Brulec je na igrišče stopil šele v zadnjih minutah srečanja. V prvem nizu so Ljubljančani hitro povedli s 6:1 in na prvi tehnični odmor odšli s prednostjo 8:4, potem pa so se jim Novomeščani po točki in asu Sergeja Drobniča začeli približevati in jih ujeli in povedli ter vodili do 19. točke, v zaključku pa tudi z nekaj nesreče prehitro pustili gostom, da pridejo do vodstva z 1:0.

Drugega niza, v katerem so Novomeščani dosegli vsega trinajst točk, je bilo hitro konec, v tretjem nizu pa jim znova uspelo držati korak s favoriziranimi gosti, a več od dobrega vtisa jim ni uspelo narediti.

V naslednjem krogu bo Krka v soboto igrala v Kamniku z drugo najmočnejšo ekipo slovenske lige, Calcitom.

Krka : ACH Volley 0:3 (-23, -13, -17)

Krka: Brulec 1, Ožbalt, Erpič 3, Vrhovšek, Kosmina 3, Erpič, Stosić, Drobnič 10, Pucelj, Bregar 4, Renko (L), Turk 9.

ACH Volley: Flajs 14, Kozamernik 6, Kovačič (L), Purić, Satler 3, Pleško, Jurić 3, Kumer 3, Štern, Pokeršnik 13, Buculjević, Armenakis 1.

Lestvica: 1. ACH Volley 44, 2. Calcit Volleyball 37, 3. Triglav 32, 4. Krka 23, 5. Hoče 22, 6. Maribor 22, 7. Salonit Anhovo 20, 8. Panvita Pomgrad 14, 9. Sip Šempeter 8, 10. SijMetal Fužinar 3.

I. V.

