Razširili bodo most čez Dolski potok

22.1.2017 | 08:40

Škocjan - Škocjančani si že leta želijo, da bi razširili most čez Dolski potok v Škocjanu, tik pred edinim krožiščem v občini, saj gre za dokaj prometno cesto proti Dolam, Jelendolu, Zloganjam, Zagradu, oz. proti šmarješki in trebanjski občini ali proti sevniškem koncu.

Most je preozek, na njem se ne moreta srečati niti dva osebna avtomobila, kaj šele kak tovornjak ali šolski avtobus. V letošnjem ali prihodnjem letu - odvisno kakšna bo zima in koliko bo šlo za zimsko vzdrževanje cest - naj bi investicija, ki bo občino stala okrog sto tisoč evrov, le prišla na vrsto, z razširitvijo mostu pa župan Jože Kapler obljublja tudi pločnik do regionalke. Po opozorilu svetnika Milana Markelca bo občina čim prej pregledala tudi most v Zalogu pri Škocjanu, ki se poseda zaradi spodjedanja vode in za vaščane predstavlja nevarnost.

Besedilo in foto: L. Markelj

