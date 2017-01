Se bo na smučišče Polževu kmalu mogoče tudi smučati?

22.1.2017 | 14:20

Živahno na smučišču Polževo. (Foto: arhiv DL, J. A.)

Ivančna Gorica - Smučišču Polževo v občini Ivančna Gorica se obetajo boljši časi. Manjše smučišče ima vlečnico na krožnike, ki je potrebna obnove, čeprav za zdaj denarja ni. A v teku so dogovori z občino za obnovo smučišča in vlečnice ter izgradnjo jezera. Občina ima že izdelan projekt tudi za izgradnjo treh skakalnic. Trenutno je tam možno sankanje.

Občina Ivančna Gorica je smučišče Polževo leta 2010 z dogovorom prenesla v upravljanje in uporabo brez nadomestila Športnemu klubu Polževo. V zameno je športni klub dolžan upravljati in vzdrževati te nepremičnine vključno z napravami. Med drugim mora zagotoviti obratovanje smučišča v zimskem času.

Sankanje je mogoče že zdaj

Vendar - kot poroča STA - smučišče ne obratuje, saj bi morali opraviti posebne preglede in tečaje, kar pa bi jih stalo okoli 20 tisoč evrov. "Možno je sankanje. Organiziramo tudi šolo smučanja za otroke in odrasle ter skupine, tudi v nočnem času. Sankačev je zelo veliko, na šolarje pa ne računamo prav veliko med počitnicami, ker večina želi smučati," je povedal Janez Erjavec iz Športnega kluba Polževo. Kot pravi, je zaradi njihove ugodne lokacije povpraševanje neverjetno in bi lahko, če bi bilo smučišče urejeno, razprodali vse karte za tri mesece.

Zaradi milih zim v preteklih letih, posledičnega izpada smučarskih dni in strogih predpisov glede smučarskih naprav klub sam ni sposoben urediti smučišča in naprav, da bi le te omogočale varno smučanje, zato bo potrebno po navedbah občine sprejeti nov dogovor.

"Pogovori potekajo v smeri vlaganja v izgradnjo bazena za vodo za zasneževanje, obnovo obstoječe vlečnice in v drugo opremo, ki bo omogočila obratovanje smučišča tudi takrat, ko ne bo dovolj naravnega snega," so sporočili iz občine. Do zdaj so za zasneževanje uporabljali vodo iz vodovoda, kar je bilo po navedbah Erjavca drago. Konkretnih dogovorov še niso sprejeli, prav tako še niso izdelani projekti, na podlagi katerih bi lahko ocenili potrebna sredstva.

K temu delu projekta bodo pristopili takoj po izgradnji skakalnega centra ob robu smučišča, ki bo dodatno razširilo smučarsko in turistično ponudbo Polževega. Trenutno pridobivajo gradbeno dovoljenje za tri skakalnice. Skakalni center bo nared predvidoma do naslednje zimske sezone, niso pa še izbrali izvajalca del.

Ocenjujejo, da je naložba v skakalni center ter obnovo smučišča vredna približno 230 tisoč evrov, s projektom pa so kandidirali na razpis za sofinanciranje Fundacije za šport. Razliko bo iz proračuna pokrila Občina Ivančna Gorica. Končna cena bo odvisna od ponudb na javnem razpisu.

L. M.