V Žužemberku načrtujejo nov otroški vrtec

22.1.2017 | 12:55

Franc Škufca. (Foto: arhiv DL)

Žužemberk - V Občini Žužemberk so pred kratkim dobili izdelano idejno zasnovo za gradnjo novega otroškega vrtca, s katerim želijo nadomestiti leta 1976 zgrajeno, večkrat dograjeno, prenovljeno in dotrajano montažno stavbo. Naložba naj bi brez davka znašala približno 1,6 milijona evrov, pokrili pa naj bi jo z državnim, občinskim in denarjem Eko sklada.

Žužemberški župan Franc Škufca pravi, da nameravajo zdajšnjo zastarelo in energetsko močno potratno montažno stavbo osrednjega žužemberškega otroškega vrtca nadomestiti s sodobno zasnovano energetsko varčno gradnjo, financiranje naložbe pa naj bi bilo razdeljeno na približno tretjine. Z gradnjo, ki naj bi trajala predvidoma devet mesecev in so jo na občini uvrstili med prednostne naloge, naj bi začeli prihodnje leto in jo takrat tudi končali.

Zdajšnji štiri oddelčni vrtec nameravajo nadomestiti z dvonadstropno zgradbo s približno 1.500 kvadratnimi metri in devetimi oddelki. Glede ogrevanja pa razmišljajo, da bi se povezali z bližnjim zdravstvenim domom, poroča STA.

Novi otroški vrtec naj bi razpolagal tudi z večjimi zunanjimi igralnimi površinami, ki jih je občina zagotovila z dokupom dela sosednjega zemljišča. Glede delovanja vrtca med gradnjo novega na žužemberški občini razmišljajo o začasnih nadomestnih prostorih, pri čemer bi se, če bi bilo treba, zatekli tudi k posebej prilagojenim zabojnikom, je dodal župan.

Vrtec Žužemberk, v katerega je v tekočem šolskem letu vpisanih skupaj 200 otrok, sicer sestavljajo štiri enote, osrednjo žužemberško pa obiskuje 45 otrok. Sicer pa v žužemberški občini načrtujejo tudi energetsko sanacijo vseh petih osnovnih šol, kar naj bi jih stalo približno milijon evrov. Pri omenjenem projektu pa se nameravajo zateči k javno-zasebnemu partnerstvu, je še povedal Škufca.

