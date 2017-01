Marko Kump v Avstraliji tretji, želi še več

22.1.2017 | 15:30

Marko Kump. (Foto: arhiv DL)

Adelaide - Novomeški kolesar Marko Kump (Abu Dhabi) je na šesti, zadnji etapi dirke po Avstraliji v Adelaidu osvojil tretje mesto. Etapa se je po 90 krožnih kilometrih v Adelaidu končala s sprintom, zmagal je domačin Caleb Ewan (Orica Scott) pred Slovakom Petrom Saganom (Bora-Hansgrohe). Skupno zmago je osvojil Avstralec Richie Porte (BMC Racing).

Porte je za prvo zmago na dirki Down Under na zadnji etapi varno končal v glavnini, saj si je zmago zagotovil že pred tem, ko je majico vodilnega oblekel v tretji etapi. Kolesarji so tokrat opravili 20 krogov po mestu, v skupinskem sprintu je bil drugi Sagan, takoj za njim pa Kump, ki je tako prišel še do ene visoke uvrstitve na tej dirki, potem ko je bil na uvodni etapi četrti.

"Sprint je bil res hiter, ni bilo lahko pridobivati mesta. Kljub temu, imel sem dobre noge, akcijo sem začel od zadaj po levi strani. Na žalost sem moral malo upočasniti, da sem se izognil tekmecem, nato sem lahko prehitel Dannyja Van Poppla in se približal Saganu. Tretje mesto je dober rezultat, cilj ekipe je bil, da pridemo na stopničke in veseli smo, da nam je uspelo," je povedal Kump.

"Počutje je super, v zadnjih metrih bi rabil malo več sreče, ker so noge bile prave, ampak nimam kaj. Zaenkrat sem zadovoljen, vendar delamo na tem, da bo v prihodnje še kakšna stopnička višje. Želel sem si dobro začeti sezono, ampak dokler nisi na dirki, težko vidiš, kje si," meni Kump, ki na dirkah svetovne serije še ni bil tako visoko. Do zdaj je na najvišji ravni zabeležil dve četrti mesti, obe v prvi etapi dirke po Avstraliji, najprej lani, nato še letos. "Zadovoljen sem, ampak zmeraj ostaja malo grenkega priokusa. Če sem našel stik z najboljšimi, težko rečem, ampak mislim, da sem lahko konkurenčen. Bomo videli, kaj prinese letošnja sezona," še pravi Dolenjska puščica, kakršen je vzdevek slovenskega kolesarja. Kump bo sicer sezono nadaljeval na dirki po Omanu, potem pa na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, poroča STA.

V sprinterski razvrstitvi je Kump končal na desetem mestu, skupno pa na 109. mestu z zaostankom 25 minut in 39 sekund. Boljši v skupni razvrstitvi je bil med Slovenci Janez Brajkovič (Bahrain Merida), ki je bil 47. (+6:05). Na zadnji etapi je Brajkovič v času zmagovalca osvojil 59. mesto.

"Dirka je bila zame letos v redu. Neverjetno je, da sem zmagal, potem ko sem bil v prejšnjih letih samo blizu zmagi. Na olimpijskih igrah v Riu sem padel, se polomil in zato je bilo res težko najti motivacijo za to dirko. A na koncu se je izšlo, zmaga mi res veliko pomeni," je po zadnji etapi dejal 31-letni Porte.

L. M.