FOTO: 23. kračevanje v Meniški vasi

22.1.2017 | 17:10

Licitator Anton Zupančič je tokrat iztržil nekaj več kot 500 evrov.

Nov kip sv. Antona Puščavnika, ki ga je blagoslovil generalni vikar novomeške škofije, prelat Božidar Metelko, je izdelal mojster Miha Legan iz Žužemberka.

Najvišjo ceno - 120 evrov - je dosegla salama, ki je merila kar 132 centimetrov.

Meniška vas - Po številnih krajih so tudi letos za god sv. Antona, ta je sicer godoval v torek, 17. januarja, obudili staro šego licitacije blagoslovljenih prekajenih mesnin, ki je nastala v 17. stoletju iz zaobljube v času kuge. Pri cerkvi svetega Antona Puščavnika v Meniški vasi so dopoldne pripravili že 23. tradicionalno kračevanje, letošnje je bilo nekaj posebnega, ker so v glavni oltar postavili in blagoslovili kip vaškega zavetnika, ki je nadomestil sliko sv. Antona Padovanskega iz leta 1900, ki goduje 13. junija.

Praznovanje godu sv. Antona Puščavnika so začeli z žegnjanjsko slovesnostjo, ki jo je vodil generalni vikar novomeške škofije, prelat Božidar Metelko, ob njem sta somaševala domači, topliški župnik Dušan Kožuh in upokojeni duhovnik Jože Ovniček, s pesmijo pa jo je kot ponavadi obogatil mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice.

Sledila je dražba blagoslovljenih prekajenih suhomesnatih dobrot, ki so jih prinesli ljudje. Klub nizkim temperaturam se je zbralo kar lepo število ljudi, od katerih je prekaljeni licitator Anton Zupančič iztržil nekaj več kot 500 evrov, ki jih bodo tako kot vedno namenili tamkajšnji cerkvi. Vaščani so znova poskrbeli tudi za topel napitek in sladke domače dobrote.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

