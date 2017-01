Zagorele saje v dimniku

22.1.2017 | 18:15

Danes ob 8.05 so v ulici Ruparjev dol v Gabrju v občini Novo mesto gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice so nadzorovali izgorevanje saj in s termo kamero pregledali okolico dimnika.

Poginuli labod k veterinarjem

Ob 9.24 so v Župeče vasi v občini Brežice gasilci PGE Krško iz reke Krke odstranili poginulega laboda in ga predali dežurnemu delavcu Veterinarsko higienske službe.

Viseče ledene sveče nevarne

Ob 16.19 so na Cesta 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško odstranili viseče ledene sveče, ki so ogroža prebivalce večstanovanjske stavbe.

