Seznam dimnikarjev z dovoljenjem in licenco je znan

23.1.2017 | 11:15

Dimnikar mora biti reden obiskovalec našega doma. (Foto: arhiv DL, B.D.G.)

Ljubljana - Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z zakonom o dimnikarskih storitvah, ki je začel veljati novembra lani, objavilo prvi seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev z ustreznimi dovoljenji in licencami. Uporabniki lahko izvajalca izberejo do 30. junija, v nasprotnem se bo štelo, da so izbrali tistega, ki jim je storitev zagotavljal lani.

Opustitev dosedanjega koncesioniranega načina izvajanja dimnikarskih storitev je bila načrtovana že s koncem leta 2015, vendar predlani pripravljeni predlog zakona o dimnikarskih storitvah na vladi ni bil sprejet. Zato je DZ konec leta 2015 podaljšal koncesijski sistem, vlada pa je pripravila nov predlog zakona. Tega je DZ sprejel oktobra lani in z njim uvedel licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih storitev. Izvajalcem bodo licence, če bodo izpolnjevali pogoje, podeljevale in odvzemale upravne enote.

Ministrstvo je danes na podlagi seznamov, ki so jim ga že posredovale upravne enote, objavilo prvi seznam ponudnikov z ustreznimi dovoljenji, seznam pa bodo sproti dopolnjevali.

S tega seznama lahko uporabniki dimnikarskih storitev najkasneje do konca junija izberejo dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na njihovi kurilni napravi za najmanj leto dni. V primeru, da do takrat izbora ne opravijo, se šteje, da so izbrali izvajalca, ki je na dan 31. decembra lani opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

Seznam družb je objavljen na spletni strani ministrstva za okolje in prostor.

L. M.