V Drašičih že 27. ocenjevanje vin

23.1.2017 | 08:25

Drašiči - V Drašičih so v okviru soseske zidanice pripravili že 27. ocenjevanje vin. Potrdilo se je, da je bila lanska letina grozdja zares odlična, saj so bila tudi vina na drašiškem ocenjevanju, ki velja za predocenjevanje Vinske vigredi, ki bo sredi maja v Metliki, zelo dobra. Ocenjevalci v dveh ocenjevalnih komisijah so od 105 vzorcev izločili le 5 vzorcev, čeprav sta bili, kot je dejal predsednik soseske zidanice Jože Stariha, komisiji precej strogi.

Večina vin je bila iz drašiškega vinorodnega okoliša, štiri petine pa jih je bilo rednega letnika. Priznanja je vinogradnikom izročila kraljica metliške črnine Jana Štajdohar. Kolajno za najboljšega belokranjca PTP je prejela družina Petruša iz Železnikov, za metliško črnino PTP Janez Stopar iz Metlike, za najboljše vino tekočega letnika družina Mavretič s Kamenice za sovinjon jagodni izbor in za najbolje ocenjeno vino na ocenjevanju Vinska klet Prus s Krmačine za rumeni muškat ledeno vino letnik 2007.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

