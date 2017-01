Po desetih porazih so pa kar Cedevito premagali

23.1.2017 | 07:10

Marko Luković je bil znova najboljši košarkar Krke in tekme - 24 točk, 7 skokov ... (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarjem Krke je končno uspelo prekiniti neverjeten niz desetih zaporednih porazov in še drugič v sezoni presenetiti zagrebško Cedevito, tretjeuvrščeno moštvo jadranske lige. Trener Dejan Mihevc je v izjavi pred sinočnjo tekmo vlogo favoritov prepustil gostom iz Zagreba, čeprav je te v prvem delu Krka ugnala že v Zagrebu, in si zaželel polno dvorano. Želja se mu sicer ni uresničila, Zagrebčani pa so seveda prevzeli vlogo favoritov, h kateri spada tudi vsaj malo podcenjevanja.

Po izenačenem začetku so Zagrebčani na začetku druge četrtine povedli že z desetimi točkami prednosti, potem pa se je zgodilo nekaj, česar sinoči najbrž ni nihče pričakoval - Krki je uspelo z delnim izidom 23:1 priti do vodstva z dvanajstimi točkami razlike. Zagrebčani so se po tem šoku sicer opomogli in se do polčasa vrnili v igro, a do izenačenja je bilo še daleč., čeprav je Krka na začetku drugega polčasa vodila le še za eno točko, a sledil je nov niz in v 28. minuti je Čebular zadel za najvišje vodstvo na tekmi za 73:57.

Kazalo je, da je tekma dobljena, a s tem se gostje niso strinjali. Tako kot je bil Matic Rebec predvsem v prvem polčasu zaslužen za preobrat, je bil v zadnji četrtini, ko mu ni uspelo razigravati soigralcev, ampak je žogo vztrajno držal v svojih rokah, kriv, da je Krka izgubila visoko prednost in pustila gostom, da so slabe tri minute pred koncem izenačili na 81:81. A v odločilnih trenutkih so imeli novomeški košarkarji tudi nekoliko več sreče. Najprej je Rebec zadel trojko in Krki vrnil vodstvo, v ključnih trenutkih pa so tekmo s črte prostih metov odločili Marko Luković, Sandi Čebular in Matej Rojc, ki s petimi zadetimi prostimi meti od šestih Cedeviti vzeli vse možnosti, da bi se v zadnjih sekundah tekme le izvlekla.

Težka, a zaslužena zmaga je prišla v pravem času, saj je novomeškim košarkarjem na široko odprla vrata na poti k obstanku v jadranski ligi, predvsem pa se je tako fantom dvignila samozavest, ki jo bodo, zdaj, ko so končno tudi vsi ključni igralci zdravi, še kako potrebovali, saj se bližajo odločilne tekme proti nekaterim neposrednim tekmecem s spodnjega dela lestvice.

Krka : Cedevita 90:86 (19:27, 50:44, 76:60)

Krka: Rebec 17 (0:1), Curry 15 (1:1), Kastrati 2, Rojc 2 (2:2), Jukič 6, Dimec 9 (3:5), Čebular 9 (3:7), Bunič 4, Elliott 2, Luković 24 (4:4).

Cedevita: James 7 (2:2), Krušlin 9, Boatright 22 (6:7), Katić 2, Babić 13 (1:4), Žganec 8 (4:5), Bilan 12 (2:2), Shurna 5, Begić 8 (2:2).

Prosti meti: Krka 13:20, Cedevita 17:22.

Met za tri točke: Krka 11:27 (Rebec 5, Curry 4, Luković 2), Cedevita 11:27 (Boatright 4, Krušlin 3, Babić 2, Shurna, James).

Osebne napake: Krka 22, Cedevita 21.

Pet osebnih: /.

Lestvica: 1. Crvena zvezda 38, 2. Partizan 34, 3. Cedevita 32, 4. Budućnost 31, 5. Cibona 30, 6. Union Olimpija 28, 7. Igokea 28, 8. Mornar 26, 9. FMP 26, 10. Karpoš Sokoli 26, 11. Mega Leks 25, 12. Krka 25, 13. Zadar 25, 14. MZT Skopje 24.

I. Vidmar

