Dimniški požar; danes brez elektrike

23.1.2017 | 07:05

Sinoči ob 20.24 uri so v kraju Morava, občina Kočevje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Morava so požarno varovali objekt, dokler saje niso pogorele.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes za področje nadzorništva Brežic, na območju TP Silovec in Sromlje vas med 9.00 in 14.00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes:

- od 9.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC – KOVAČIČ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12.00 do 13.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POGANSKE NJIVE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bood 10.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije na TP Primostek.

M. K.