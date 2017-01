Blagoslovili trte

23.1.2017 | 09:30

Bizeljsko - Društvo vinogradnikov Bizeljsko in župnija Bizeljsko sta včeraj organizirala na Bizeljskem blagoslov vinske trte. Po maši so se številni obiskovalci zbrali pri cerkvenem vinogradu na Hribčku, kjer je župnik Vlado Leskovar blagoslovil vinograd.

Včeraj je bil dan sv. Vincencija. Zato sta ob vinski kraljici Bizeljskega 2017 Mariji Krivec na župnikovo povabilo prve trte obrezala tudi dva godovnika, Vinko Mihelin in Vinko Rožman.

Svečani dogodek je minil ob petju Moškega pevskega zbora Bizeljsko.

Potem, ko so opravili v vinogradu, kar je bilo treba postoriti na včerajšnji dan, so se malce više pod mogočno lipo gostili ob bogato obloženi mizi. Ob živi glasbi Tria Robi, Gregor in Uroš so tudi zaplesali.

M. L.

Galerija