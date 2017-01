Tudi brez Slatinška jim gre

23.1.2017 | 10:15

Peter Hribar je na tekmi z Ljubljančani dvakrat zmaga. (Foto: arhiv NTK Krka)

Novo mesto - Namiznoteniški igralci novomeške Krke so v 12. krogu prve slovenske namiznoteniške lige v domači dvorani v Drgančevju s 5:3 premagali osmouvrščeno moštvo ljubljanskega Kajuha Slovana in tako ostajajo kot edino neporaženo moštvo lige na prvem mestu prvenstvene lestvice. Za dvanajsto zaporedno zmago so se morali kar potruditi, saj so nastopili v pomlajeni postavi brez izkušenega Uroša Slatinška, ki je z 22 zmagami v 22 dvobojih najuspešnejši igralec lige. Za končno zmago nad Ljubljančani sta Peter Hribar in Tilen Novak zmagala dvakrat, Tilen Cvetko pa enkrat.



Izidi posameznih dvobojev: Peter Hribar : Denis Pintar 3:0 (11:6, 11:4, 11:3), Tilen Novak : Domen Peperko 3:2 (8:11, 17:19, 11:6, 11:8, 11:2), Tilen Cvetko : Andraž Novak 1:3 (8:11, 6:11, 11:8, 8:11),Tilen Novak : Denis Pintar 3:1 (11:7, 5:11, 11:7, 9:11, 11:2), Peter Hribar : Andraž Novak 3:1 (3:11, 11:8, 11:5, 11:5), Tilen Cvetko - Domen Peperko 1:3 (6:11, 6:11, 11:7, 7:11), Tilen Novak : Andraž Novak 1:3 (7:11, 8:11, 12:10, 10:12), Tilen Cvetko : Denis Pintar 3:2 (11:4, 6:11, 8:11, 11:4, 11:6).

V 13. krogu bo Krka 4. februarja igrala v gosteh s sedmouvrščenim Mengšem.

I. V.