Na Grajski rezi nazdravili Melaniji Trump

23.1.2017 | 18:00

Sevnica - V grajskem vinogradu Gradu Sevnica so včeraj organizirali 9. Grajsko rez, tradicionalni dogodek, posvečen obrezovanju trt modre frankinje. »Kljub hladnemu vremenu je privabila lepo število botrc in botrov ter ostalih podpornikov, več kot 150 se nas je zbralo, k čemur je zagotovo prispevala tudi večja medijska promocija Sevnice v zadnjem času,« je sporočil Rok Petančič, predstavnik zavoda KŠTM Sevnica, organizatorja dogodka.

Obiskovalce so ob prihodu na grad usmerili k vinogradu člani društva Sevniški graščaki, čebelar Franc Zagorc je postregel z medenim aperitivom. Goste je pozdravil sevniški župan srečko Ocvirk, ponudili so jim prigrizek in okrepčilo, za vse je igral duo Batista Cadillac, finalist oddaje Slovenija ima talent. »V čast Prvi dami ZDA Melaniji Trump je baron Moscon s sabljo odprl prvo Grajsko penino in skupaj smo nazdravili naši svetovno najbolj prepoznavni nekdanji krajanki. Mladi vinar David Kozinc je predstavil prvo Grajsko penino rose, polsuho peneče vino letnika 2014. Nato je napočil čas za resno delo. V programu, ki ga je kot običajno spretno povezoval Ciril Dolinšek - Cili, smo skupaj s predstavnikoma Ljubljanskega gradu Markom Brunskoletom in Simono Kokalj obrezali cepič najstarejše vinske trte z Lenta, ki raste ob kamnitem zidu ob grajskem vinogradu,« je zapisal Petančič.

Zbrani so se lahko podučili o rezanju vinske trte, ki jim ga je predstavil član Društva vinogradnikov Sevnica–Boštanj Aleš Germovšek.

Z mraza so šli po opravljenem delu v grad na kosilo Hiše vin Kamenško. Direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek je ob tem predstavila novi blagovni znamki Sevnice – Visit Sevnica in First Lady ter prenovljene prostore sprejemnice in prodajalne v gradu.

Botri trt so dobili za darilo prvo Grajsko penino!

M. L.

