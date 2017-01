Vedel je, da je denarnica pod sedežem; zadrogirana za volanom

23.1.2017 | 14:15

Novo mesto - Prav gotovo je tat, ki si je za delovno mesto izbral parkirni prostor pokopališča v Žužemberku, pozorno opazoval, kaj počno ljudje v avtomobilih in je videl, kam je lastnica avtomobila skrila denarnico. V svojem poročilu so policisti zapisali, da je neznanec izkoristil krajšo odsotnost lastnice, vlomil je v njen avtomobil in ukradel denarnico, ki jo je odložila pod sedež.

V Novem mestu so v naselju Nad mlini v petek zvečer neznanci vlomili v stanovanjsko hišo in ukradli torbico z denarjem in dokumenti. Lastnico so oškodovali za 1000 evrov.

V kraju Potok na območju Straže so v soboto v zgodnjih večernih urah neznanci vlomili v dve stanovanjski hiši in odtujili denar. V času vlomov oškodovancev ni bilo doma. Okoliščine kaznivih dejanj policisti še preiskujejo.

Pijani dvajsetletnik povzročil nesrečo



V Šmarjeških Toplicah se je v soboto okoli 9. ure zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh voznikov osebnih avtomobilov. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 20-letni voznik, ki je zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 67-letni voznik. 20-letni povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvah seznanili sodišče.

Črnomaljski policisti so v petek okoli 13. ure v Črnomlju s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila Seat cordoba. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, med vožnjo pa sta se s sopotnikom celo presedla. Ta je nadaljeval z nevarno vožnjo, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v dvoriščna vrata stanovanjske hiše. Poleg voznika in sopotnika, so bili v vozilu še trije potniki. Med postopkom so policisti ugotovili, da je avtomobil najprej vozil 22-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in zoper njega zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. 25-letnega voznika, ki je povzročil prometno nesrečo, pa bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Še preden bi lahko povzročil nesrečo pa so policisti v noči na soboto ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 22-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Trebanjski policisti so v soboto okoli 8. ure pri Mirni ustavili 60-letnega voznika osebnega avtomobila. Kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligramov alkohola, so avtomobil zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Zadrogirana za volan

V noči na nedeljo so policisti v Sevnici zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili strokovni pregled 27-letnemu vozniku, ki mu je hitri test potrdil prisotnost prepovedanih drog. Opravljanje strokovnega pregleda je kršitelj odklonil. Policisti so mu zasegli tri zavitke, v katerih je imel prepovedano drogo, mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Brežiški policisti so prav tako v noči na 22. 1. pri Dobovi ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost prepovedanih drog. Opravljanje strokovnega pregleda je 18-letni državljan Hrvaške odklonil, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.