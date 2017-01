Ljudje dobro skrbijo za pse, so ugotovili policisti

23.1.2017 | 15:30

Foto: PU Novo mesto

Novo mesto - Novomeški policisti, vodniki službenih psov, so v preteklih dneh, ko so bile temperature izrazito nizke, na območju Posavja preverjali ali skrbniki živalim zagotavljajo ustrezno oskrbo, so sporočili s policijske uprave Novo mesto. Lastnikom so svetovali, naj psom, ki bivajo zunaj, ob ekstremno nizkih temperaturah omogočijo bivanje v garažah in podobnih prostorih, kjer so temperature nekoliko višje, v pasje hiše pa naj jim položijo slamo in odeje, kar bo kosmatincem nudilo toplo in varno zavetje v mrzlih nočeh.

Psi, ki bivajo zunaj, morajo imeti tudi pozimi ves čas na razpolago svežo vodo in primerno hrano. Lastniki morajo vodo pogosto menjavati in skrbeti, da ne zamrzne. Policisti so ugotovili, da lastniki psov, ki so jih obiskali, dobro skrbijo za štirinožne prijatelje, tako tiste, ki bivajo zunaj, kot tiste, ki bivajo v hišah s svojimi skrbniki. S preverjanjem ustrezne oskrbe psov in drugih domačih živali bodo nadaljevali tudi v prihodnje in v primeru ugotovljenih kršitev Zakona o zaščiti živali obvestili pristojno veterinarsko službo. Zakon namreč določa, da morajo skrbniki živalim zagotoviti bivališče, hrano, vodo in oskrbo na način, ki je primeren potrebam živali v skladu z ustaljenimi izkušnjami.

Galerija