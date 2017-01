FOTO: Zagorelo pri Isteničevih na Bizeljskem

23.1.2017 | 16:35

Stara vas, Bizeljsko - Malo pred 12. uro je zagorelo v stanovanjsko-poslovnem objektu znane vinarske družine Istenič v Stari vasi na Bizeljskem. Čeprav so hitro posredovali gasilci PGD Bizeljsko, Župlevec, Stara vas, Kapele, Pišece, Brežice, Dečno selo in PGE Krško, je ogenj povsem uničil ostrešje in mansardo, okoliške objekte pa so uspeli rešiti. Gasilci so pogasili požar na objektu, velikosti 25 x 12 metrov, odstranili in ohladili tri plinske jeklenke, ohladili cisterno z kurilnim oljem, pregledali objekt s termo kamero ter zavarovali pogorišče s gasilsko stražo. Obveščene so bile pristojne službe

O vzroku in škodi, ki je nastala, je še prezgodaj govoriti, policisti bodo ogled opravili, ko bodo razmere to dovoljevale. "V tem trenutku lahko rečem le to, da nihče ni bil poškodovan in da je nastala velika premoženjska škoda," je za Dolenjski list povedala Alenka Drenik s PU Novo mesto.

J. A., foto: PGE Krško

