Zapeljala s ceste in obtičala; danes brez elektrike

24.1.2017 | 07:05

Ponoči ob 2.12 uri je pri Raki, občina Krško, voznica osebnega vozila zapeljala s ceste in obtičala. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so izvlekli vozilo na cestišče.

Vćeraj ob 9.50 je občanka naselja Glogov Brod, občina Brežice, potrebovala tehnično pomoč pri odpiranju vhodnih stanovanjskih vrat. Posredovali so gasilci PGD Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDOROVIČ 2001, TP HRVAŠKI BROD 1990.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije danes na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brezje Ponikve med 9. in 11. uro in na območju TP Cirnik med 12. in 14. uro.

M. K.