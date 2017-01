S prikazovalnikom hitrosti »Vi vozite« v Šmihelu umirili promet

24.1.2017 | 10:00

Prikazovalnik hitrosti pri OŠ Šmihel je hitrost vozil, ki so se mimo šole vozili med raziskavo, v povprečju znižal za 5,4 odstotka. (Foto: Zavarovalnica Triglav)

Novo mesto - Občina Novo mesto je v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost (zlasti otrok) pri OŠ Šmihel postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«. Tovrstni prikazovalniki so del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo promet, v katerem ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice številne slovenske občine aktivno umirjajo promet v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh. V občinah, kjer tovrstni prikazovalniki hitrosti stojijo, že beležijo mirnejši promet.

Po podatkih slovenske policije je hitrost vozila najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci. Zato je umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja ter učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic. Omenjeni projekt je nastal na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in slovenskih občin, med katerimi je tudi novomeška.

Prikazovalniki vplivajo na voznike

Na lokacijah, kjer so v občinah Novo mesto, Ajdovščina, Velenje in Zagorje ob Savi postavili prikazovalnike hitrosti, so že izvedli meritve hitrosti prometa pri ugasnjenih in prižganih prikazovalnikih hitrosti »Vi vozite«. Rezultati so pokazali, da se je hitrost voznikov v primerljivem sedem dnevnem obdobju v septembru 2016 (ko prikazovalniki hitrosti voznikom niso kazali njihove hitrosti) in v decembru 2016 (ko so vozniki hitrost svoje vožnje lahko videli na zaslonih prikazovalnikov) v povprečju znižala za več kot 5 odstotkov, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

»Vsi ukrepi, ki pripomorejo k večji varnosti v prometu, so dobrodošli. Še posebej v bližini šol, kjer morajo biti vozniki najbolj pozorni. Načrtujemo, da bomo s tovrstnimi napravami v prihodnje opremili še druge nevarne odseke in tako poskrbeli za večjo varnost vseh udeležencev v prometu,« je povedal župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. »V bližini OŠ Šmihel se je v preteklih letih zgodilo več prometnih nesreč. Zato postavitev prikazovalnika hitrosti toplo pozdravljamo in si želimo, da bi jih postavili še na več lokacijah,« je dodal Dejan Slak, pomočnik komandirja PP Novo mesto.

J. A.