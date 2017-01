Društva si lahko razdelijo pol milijona

Brežice - Občina Brežice sofinanciranju društev na področju družbenih dejavnosti, tj. za programe na področju kulture, športa, mladine, zdravstva in sociale, letos namenja 550.000 evrov. Razpis za delitev denarja je objavila na spletni strani www.brezice.si. Zadnji rok za oddajo prijav je torek, 28. februar. Lani so na tak način v družbenih dejavnostih v občini financirali 270 različnih programov in projektov, v katere se je vključila približno petina prebivalcev.

Letos občina največ denarja, 410.000 evrov, namenja športu, ki je v javnem interesu. To so programi, namenjeni športni vzgoji otrok in mladine, vrhunskemu športu, športu invalidov in starejših, športni rekreaciji, razvojni dejavnosti v športu in športnim prireditvam.

Za društva v ljubiteljski kulturi je na voljo 69.000 evrov. Ta denar namenjajo za glasbene, gledališke, lutkovne, folklorne, plesne, likovne, fotografske, filmske, in literarne dejavnosti ter za strokovna društva na področju kulture s sedežem v brežiški občini.

Za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti občine, in drugih programov na področju kulture v razpisu namenjajo 25.500 evrov. Med druge programe spadajo restavratorsko-konzervatorska dela in nujno vzdrževanje kulturnih spomenikih lokalnega pomena, nakupi in obnova opreme ter stroški prostorov za vadbo, npr. za glasbene instrumente in kostume, in izdaja strokovne literature in zgoščenk ter raziskovalno delo v kulturi.

Občina sofinancira tudi preventivne zdravstvene ter programe socialnega varstva. Za ta namen predvideva 29.500 evrov.

Poleg programov športa, kulture in socialnega ter zdravstvenega varstva, ki vključujejo tudi mlade, občina še dodatno financira mladinske projekte in zanje namenja 16.000 evrov. S tem denarjem v Brežicah podpirajo med drugim neformalno učenje, prostovoljstvo, mednarodne izmenjave in podjetniško inovativnost ter vključevanje mladih v družbeno odločanje.

